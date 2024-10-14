Kurşunlayan Şahıslar Kamerada, Poliste Yakalandı

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Evi kurşunlayan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de bir evi kurşunlayarak kaçan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesinde meydana olaya, araçla sokağa gelen 2 şüpheli bir evi kurşunladı. Olayın ardından çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları inceleyerek şahısları tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, O.T. ve B.T.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, suç aleti tüfekte ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.