Kurtalan\'da Bahçede Yangın

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, bahçedeki meyve ağaçları yanarak kül oldu.

Kurtalan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bahçede bulunan çok sayıda meyve ağacı yanarak zarar görürken, muhtemel bir faciaya erken müdahaleyle engel olundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.