Kurtlar Vadisi krizi! "Zor kurtardım kendimi" diyerek resti çekti - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi krizi! "Zor kurtardım kendimi" diyerek resti çekti

Kurtlar Vadisi krizi! "Zor kurtardım kendimi" diyerek resti çekti
28.07.2025 12:13
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Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Ömer Baba karakteriyle hafızalara kazınan Emin Olcay, katıldığı bir programda dizinin tekrar çekilmesi ihtimaline sert çıktı. "Ben zor kurtardım kendimi" diyerek yeniden oynamak istemediğini belirten usta oyuncu, Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz için ise "Söyledikleri sözün arkasında durmayan çocuklar" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Ömer Baba" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Olcay, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Olcay'ın sözleri, özellikle dizinin hayran sayfaları tarafından paylaşılan bir video sonrası tartışma yarattı.

Olcay, Kurtlar Vadisi'nin tekrar çekilmesi halinde projede yer almak istemediğini açıkça dile getirdi. "Yeniden Kurtlar Vadisi çekilse oynamam" diyen deneyimli oyuncu, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcı Raci Şaşmaz hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SÖZLERİNİN ARKASINDA DURMUYORLAR"

"Ben zor kurtardım kendimi, oynamak istemem" diyen Olcay, açıklamasında şu sözlere yer verdi, Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz söyledikleri sözün arkasında durmayan çocuklar maalesef. Allah yollarını açık etsin."

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada viral olurken, bazı kullanıcılar Olcay'ın sözlerine destek verirken, bazıları ise dizinin efsaneleşmiş kadrosuna yapılan bu eleştiriyi haksız buldu.

2003 yılında başlayan ve bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı yıllarda yüksek reytingler almış, karakterleriyle kült bir yapım haline gelmişti. "Ömer Baba" rolüyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edinen Emin Olcay'ın bu açıklamaları, dizinin hayranlarını da ikiye böldü.

Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurtlar Vadisi krizi! 'Zor kurtardım kendimi' diyerek resti çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi krizi! "Zor kurtardım kendimi" diyerek resti çekti - Son Dakika
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