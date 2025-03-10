Kurtuluş Parkı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kurtuluş Parkı'nda, kavga ettiği şahıs tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 9 Mart Pazar günü akşam saatlerinde Kurtuluş Parkı içerisinde kavga eden iki şahıs arasında kesici aletle yaralama olayı yaşandı. A.Y. isimli bir şahıs, E.A. isimli şahsı bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde E.A. isimli şahsın kalça kısmından yaralandığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. E.A.'yı yaralayan A.Y isimli şahsı ise polis ekipleri parkın içinde kovalama sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Kavganın laf atma sonucu ortaya çıktığı bilgisi öğrenildi. Gözaltına alınan A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisi alındı.