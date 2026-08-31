Kürtün'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Kürtün'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kürtün\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu
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Jandarma, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen adli aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç. isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünde bulunan şüphelinin evinde adli arama gerçekleştirildi.

Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 432 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet 7.62 milimetre çapında fişek ve 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli M.Ç. hakkında adli tahkikata başlandı.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kürtün, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kürtün'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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