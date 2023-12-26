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Kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir araçta 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 4 adet fişek bulundu. Şüpheli E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi
26.12.2023 - 13:09,
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu'da kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 4 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

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