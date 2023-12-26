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Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi•
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu'da kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 4 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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