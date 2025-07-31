Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu - Son Dakika
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Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu

Kuruluş Osman\'da yeni dönem! Orhan Bey\'i canlandıracak isim belli oldu
31.07.2025 08:32
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Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası yeni başrol arayışına giren ''Kuruluş Osman'' dizisi, Orhan Bey rolü için Mert Yazıcıoğlu ile anlaştı. Zaman atlamasıyla yeni bir döneme giren yapımda köklü değişiklikler yaşanacak.

Burak Özçivit'in vedasıyla sarsılan "Kuruluş Osman" dizisi, 7. sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. A TV ekranlarının sevilen dönem dizisine genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Geçtiğimiz sezon "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Yazıcıoğlu, bu kez Orhan Bey karakterine hayat verecek.

Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu

ZAMAN ATLAMASIYLA BÜYÜK DEĞİŞİM

Bozdağ Film imzasını taşıyan yapımda yeni sezonda ciddi bir zaman atlaması yaşanacak. Dizi, Osmanlı Devleti'nin ilk kurumsallaşma yıllarına odaklanacak. Bu değişimle birlikte hem hikâyede hem de kadroda köklü bir dönüşüm izleyiciyle buluşacak.

BURAK ÖZÇİVİT SONRASI YENİ DÖNEM

2019'dan bu yana dizinin başrolü olan Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL'lik ücret anlaşmazlığı nedeniyle yapımla yollarını ayırmıştı. Yapım şirketi, Osman Bey karakterinin yaşlılık dönemini canlandırması için Cihan Ünal ile anlaşmaya vardı. Yeni dönemin merkezine ise Osman Bey'in oğlu Orhan Bey karakteri yerleşti. Bu rol için birçok oyuncuyla görüşen Bozdağ Film, nihai kararı Mert Yazıcıoğlu'ndan yana kullandı. Açıklama, şirketin sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

GENÇ OYUNCULAR VEDA EDİYOR

Zaman atlaması nedeniyle bazı karakterlere veda ediliyor. Bunlardan biri, Fatma Hatun karakterini canlandıran genç oyuncu Leya Kırşan oldu. 17 yaşındaki Kırşan, yaşça daha büyük bir karaktere dönüşecek olan Fatma Hatun'un yeni sezonda başka bir oyuncu tarafından canlandırılması nedeniyle projeye veda etti.

Mert Yazıcıoğlu, Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Magazin, 3-sayfa, Dizi, TV, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Taylan Özgür:
    tarihini diziden öğrenen aptal bir toplum..... birkez izledim süleyman şah diyorki birgün ölürsem türbemi taşıyabilirsiniz :))))) alttan alttan millete trt de akp şakşakçılığı aşılayan dizi bunlar 21 25 Yanıtla
    fenerbahce343434:
    Seni tutan mı var bu toplumda , yakıştığın ve olman gereken yere git arkadaş, artık orası İsrail mıdır Yunan Rum Ermeni midir sen bilirsin zaten o konuyuu ;) 8 6
    Mustafa Kaya:
    sümsüklüler, herşeyiniz çok mu düzgün 3 4
  • Abdurrahman Arzuoğlu:
    BİR MİLLETİN GELİŞMİŞLİGİ ÜRETTİGİ DİZİ FİLM VE SİNAMA İLE DOGRU ORANTILIDIR, MİLLET STAR WARS ÇEKİYOR BİZİMKİLER ELİNDE MIZRAK KIÇINDA YAPRAK İLE HAFTADA YAKLAŞIK 15-20 MİLYON DOLAR VERİLEREK HALKI KANDIRMA PEŞİNDELER. HEMEN ELEKTRİKTE TRT PAYI BEYAZ EŞYADA TRT BANDROL PAYI HABERLERDE VER MEHTERİ DOM DOM DOM 5 4 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    REİS BİLE YILLIK MAAŞI BU SANATCI ŞARKICILAR KADAR DEGİLMİŞ BOŞ İİLER DİZİ FİLM 0 0 Yanıtla
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