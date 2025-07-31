Kuruluş Osman\'da yeni dönem! Orhan Bey\'i canlandıracak isim belli oldu

Burak Özçivit'in vedasıyla sarsılan "Kuruluş Osman" dizisi, 7. sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. A TV ekranlarının sevilen dönem dizisine genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Geçtiğimiz sezon "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Yazıcıoğlu, bu kez Orhan Bey karakterine hayat verecek.

ZAMAN ATLAMASIYLA BÜYÜK DEĞİŞİM

Bozdağ Film imzasını taşıyan yapımda yeni sezonda ciddi bir zaman atlaması yaşanacak. Dizi, Osmanlı Devleti'nin ilk kurumsallaşma yıllarına odaklanacak. Bu değişimle birlikte hem hikâyede hem de kadroda köklü bir dönüşüm izleyiciyle buluşacak.

BURAK ÖZÇİVİT SONRASI YENİ DÖNEM

2019'dan bu yana dizinin başrolü olan Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL'lik ücret anlaşmazlığı nedeniyle yapımla yollarını ayırmıştı. Yapım şirketi, Osman Bey karakterinin yaşlılık dönemini canlandırması için Cihan Ünal ile anlaşmaya vardı. Yeni dönemin merkezine ise Osman Bey'in oğlu Orhan Bey karakteri yerleşti. Bu rol için birçok oyuncuyla görüşen Bozdağ Film, nihai kararı Mert Yazıcıoğlu'ndan yana kullandı. Açıklama, şirketin sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

GENÇ OYUNCULAR VEDA EDİYOR

Zaman atlaması nedeniyle bazı karakterlere veda ediliyor. Bunlardan biri, Fatma Hatun karakterini canlandıran genç oyuncu Leya Kırşan oldu. 17 yaşındaki Kırşan, yaşça daha büyük bir karaktere dönüşecek olan Fatma Hatun'un yeni sezonda başka bir oyuncu tarafından canlandırılması nedeniyle projeye veda etti.