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Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? - Son Dakika
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Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarpması sonucunda hayatını kaybeden motosikletli kurye Yunus Emre Göçer davasıyla ilgili Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki Haberler.com YouTube kanalına konuştu. Çeki, mahkemede sadece 27 bin liralık para cezası kararı çıkmasının vicdanlarını yaraladığını söyledi.

17.01.2024 - 15:18,  Güncelleme: 15:24
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Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'a konuk olarak Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarparak ölümüne sebep olduğu motosikletli kurye Yunus Emre Göçer davasında verilen kararın vicdanlarını yaraladığını açıkladı.

İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep olmasıyla ilgili görülen davada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası, 27 bin 300 TL para cezasına çevrilmişti.

2023'TE 58 MOTOKURYE CAN VERDİ

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, verilen mahkeme kararıyla ilgili 27 bin 300 TL para cezasını duyduktan sonra duruşma salonundan çıktığını söyledi. Çeki, davanın hızlı sonuçlanmasını şüpheli bulduğunu belirterek benzer kazalardaki yasal boşluğa dikkat çekti.

Çeki, kazayı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yerine bir başkasının yapması halinde de yeterli cezaların ortaya çıkmadığını işaret ederek 2023'te en az 58 motokuryenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

"27 BİN LİRA NEDİR YA?"

Mahkemenin verdiği 27 bin 300 TL ceza kararına tepki gösteren Çeki, "27.000 lira nedir yani? Ceza vermiyorlarsa bunun hapis cezası yok desinler. Bir canın arkasından bu cezanın paraya çevrilmesi gerçekten çok yaralayıcı." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda kazayı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yapmasının da mahkeme sürecini etkilediği yönünde bir algı oluştuğunu belirten Çeki, verilen kararın tam bir hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
YORUMLAR (4)
  • Murat Sarıal: 27 BİN YAPMIYOR. AİLESİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ. BURADA AİLENİN ALDIGI MİKTAR Yanıtla 4 13
  • Serkan Basar: 27 bin okadar kamouyunda gündem oluşturduğu için birde gündemde olmasa bin tl bile olmazdı Yanıtla 2 14
  • Ali Parlak: Aile alacağını almış şikayeti çekmiş sen kararı eleştiriyorsun daha düne kadar destek verdiğin aileyle konuş sayın dernek yöneticileri? Yanıtla 1 11
  • Mehmet Ali Kirsan: Parayla alamayacağın bu Türkiye'de hiçbir şey yok .....şeref namus haysiyet önemli değil yeter ki paran olsun bak kadın ne yaptı parayı aldı şikayetinden vazgeçti ölen öldüğü ile kaldı bu sadece devletin kestiği bir ceza boş yapıyoruz başka bir şey değil Yanıtla 0 6

Somali, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? - Son Dakika


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