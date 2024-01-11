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Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
11.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:55
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen olayda Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen, lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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