Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
13.03.2026 08:43  Güncelleme: 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul polisi tarafından bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca, Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın'ın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bir soruşturma çerçevesinde İstanbul polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olay Belediye yetkilileri tarafından doğrulanırken, aynı soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Ömer Günel'in İstanbul'da Ahmet Taşkın'ın ise Kuşadası'nda gözaltına alındığı öğrenilirken konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Ömer Günel, İstanbul, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli halterciden okulda dayak yiyen öğrenciler konuştu Milli halterciden okulda dayak yiyen öğrenciler konuştu
Cinayet gibi kazadan sonra bir de Türk kahvesi keyfi yapmış Cinayet gibi kazadan sonra bir de Türk kahvesi keyfi yapmış
Maça son anda yetiştiler tam 13 gol yediler Maça son anda yetiştiler tam 13 gol yediler
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat Genç kız isyan etti Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti
Dünya devleri çağırdı ama gidemiyor İşte nedeni Dünya devleri çağırdı ama gidemiyor! İşte nedeni
Kritik ismi öldürecekti Saldırı son anda böyle engellendi Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

08:48
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
08:22
Icardi Galatasaray’dan gidiyor İşte yeni takımı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu iddiası Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu iddiası! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 08:56:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.