Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bir soruşturma çerçevesinde İstanbul polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olay Belediye yetkilileri tarafından doğrulanırken, aynı soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Ömer Günel'in İstanbul'da Ahmet Taşkın'ın ise Kuşadası'nda gözaltına alındığı öğrenilirken konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. - AYDIN