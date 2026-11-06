Kuşadası\'da lastik bottaki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen biri çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.