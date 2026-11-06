Kuşadası'da lastik bottaki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuşadası'da lastik bottaki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası\'da lastik bottaki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın lastik bot içinde tespit ettiği biri çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bottaki göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen biri çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikKuşadası3. SayfaGüncelGöçmenÇocukAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana “Ben bu köylüyüm“ demiş 8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş
İsrail’de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak İsrail'de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kotü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kotü bitti
09:17
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
08:49
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
08:43
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı
Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
07:54
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 09:37:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'da lastik bottaki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android