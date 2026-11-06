Kuşadası\'da lastik bottaki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

Kuşadası'da lastik bottaki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın lastik bot içinde tespit ettiği biri çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bottaki göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen biri çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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