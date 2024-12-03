Kuşadası\'nda 1,1 Milyon TL\'lik Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 125 bin TL olan kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde U.Y. isimli şüpheli şahsın işyerine baskın düzenledi. Yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 139 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, toplam 127 kilogram poşetlenmiş halde 265 parça nargile tütünü, 16 kilogram kıyılmış tütün, bin 375 adet sigara, 40 adet puro, 40 adet elektronik sigara, 12 adet sigara sarma makinası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN