Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde bulunan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda 10 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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