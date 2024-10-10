Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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