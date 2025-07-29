Kuşadası\'nda 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında denizde sürüklenen lastik botta mahsur kalan 7'si çocuk 22 düzensiz göçmen, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçe yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 7'si çocuk 22 düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, başarılı operasyonla düzensiz göçmenleri kurtardı. Olay yerinde ilk sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN