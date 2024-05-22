Kuşadası\'nda 3\'ü çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN