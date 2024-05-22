Kuşadası'nda 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası\'nda 3\'ü çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 5 düzensiz göçmen (3 çocuk dahil) Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

22.05.2024 08:52
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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