Kuşadası\'nda 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-89, KB-87) tarafından Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarındaki hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN