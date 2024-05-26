Kuşadası\'nda Afrodit betimlemeli heykel ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta Afrodit betimlemeli heykel ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar sonucunda, değerlendirilen bilgiler doğrultusunda, İkiçeşmelik Mahallesi girişinde bir araç kontrollü olarak durduruldu. Araçta bulunan H.F.N. isimli şahıs indirildi ve yapılan sorgulamasında kimliği tespit edildi. Şahsın aracında yapılan aramalarda, 1 adet 9x19 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet Helenistik dönemi özelliklerini taşıyan ve Afrodit betimlemesi olduğu değerlendirilen 21.5 cm uzunluğunda, 5.5 cm eninde heykel ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıs gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü. - AYDIN