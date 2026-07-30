Kuşadası’nda ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ada Göl Mesire Alanı'nın yanında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde ormanlık araziye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Adagöl Mesire alanının yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir ağaçlık alanda yangın meydana geldi. Yürüyüş yapmak için mesire alanına gelen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.