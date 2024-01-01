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Kuşadası'nda alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
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Kuşadası'nda alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 272 promil alkollü olan motosiklet sürücüsü hız tümseğine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Yaralanan sürücüye polis ekipleri tarafından ehliyetsiz, kasksız ve alkollü araç kullanmaktan 26 bin 644 lira ceza kesildi.

Kuşadası\'nda alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı
01.01.2024 - 10:49,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre 272 promil alkollü olan motosiklet sürücüsü, hız tümseğine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücüye polis ekipleri tarafından ehliyetsiz, kasksız ve alkollü araç kullanmaktan 26 bin 644 lira ceza kesildi.

Kaza, Türkmen Mahallesi'nde meydana gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde ilerleyen H.A yönetimindeki 09 AIK 338 plakalı motosiklet, hız tümseğine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yola savruldu. Kazada savrulan motosikletten düşen H.A yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri H.A'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan testte H.A'nın 272 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen H.A'ya polis ekipleri tarafından ehliyetsiz, kasksız ve alkollü araç kullanmaktan 26 bin 644 lira ceza kesildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika


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