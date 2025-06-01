Kuşadası\'nda bir kadın apartmanın girişinde ölü olarak bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın oturduğu apartmanın giriş kısmında ölü olarak bulundu.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Gülcan Koç komşuları tarafından oturduğu apartmanın giriş kısmında iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Koç'un hayatını kaybettiği tespit etti. Koç'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Polis ekipleri tarından yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN