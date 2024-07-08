Kuşadası'nda denizde erkek cesedi bulundu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, Güvercinada Kalesi'nin bulunduğu sahil hattında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran bir insan bedeni fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kıyı hattına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kıyıya botla yanaşan sahil güvenlik ekipleriyse hareketsiz haldeki kişiyi denizden alarak karaya çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit edildi. Hayatını kaybeden şahsın Hasan Neffah Birim (79) olduğu belirlenirken, Birim'in kesin ölüm nedeninin anlaşılması için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN