Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde iki düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 13.05'te, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuşadası'nda Düzensiz Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
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