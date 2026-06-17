Kuşadası'nda Düzensiz Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Kuşadası\'nda Düzensiz Göçmenler Yakalandı
17.06.2026 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası'nda, sahil güvenlik lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde iki düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 13.05'te, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Kuşadası, Göçmen, Aydın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Düzensiz Göçmenler Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu Kayseri'de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu
Sinop’ta Şüpheli Ölüm Sinop'ta Şüpheli Ölüm
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
Tatbikatta el bombası patladı 2 asker hayatını kaybetti Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:11
Samet Akaydın’dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz
Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
06:57
Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
01:37
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:11:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Düzensiz Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.