Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yabancı uyruklu bir organizatör, 8 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan insan taciri, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Gurup Amirliği ekipleri gelen bir ihbarla Sahil Siteleri'ndeki deniz kıyısında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye vardıklarında, lastik bot içerisinde 8 düzensiz göçmen ile onları yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu Abdullah H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan insan taciri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - AYDIN