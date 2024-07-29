Kuşadası\'nda kaçak sigara imalathanesine baskın: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

3.Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak sigara imalathanesine yapılan baskında çok sayıda boş makaron ve sigara ile 4 adet sigara sarma makinası da ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerinin ortak çalışması sonucu Davutlar Mahallesi'nde kaçak sigara imalatı yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 4 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 175 kilogram tütün, 69 bin 400 adet boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş sigara, 14 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemelere el konuldu. Operasyonda yakalanan M.T. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. - AYDIN