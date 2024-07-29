Kuşadası'nda kaçak sigara imalathanesine baskın: Çok sayıda malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda kaçak sigara imalathanesine baskın: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Kuşadası\'nda kaçak sigara imalathanesine baskın: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan bir operasyonda kaçak sigara imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 4 adet sigara sarma makinası, boş makaronlar, sigaralar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

29.07.2024 13:57
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak sigara imalathanesine yapılan baskında çok sayıda boş makaron ve sigara ile 4 adet sigara sarma makinası da ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerinin ortak çalışması sonucu Davutlar Mahallesi'nde kaçak sigara imalatı yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 4 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 175 kilogram tütün, 69 bin 400 adet boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş sigara, 14 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemelere el konuldu. Operasyonda yakalanan M.T. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda kaçak sigara imalathanesine baskın: Çok sayıda malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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