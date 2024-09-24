Kuşadası'nda Kumar Operasyonu: 9 Şahsa Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kumar Operasyonu: 9 Şahsa Cezalar Kesildi

Kuşadası\'nda Kumar Operasyonu: 9 Şahsa Cezalar Kesildi

Kuşadası'nda düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye toplam 57 bin 825 TL para cezası uygulandı.

24.09.2024 15:03
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı adreste gerçekleştirilen kumar operasyonunda 9 şahsa 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kumar ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çok yönlü ve titiz çalışmalara devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine, bahse konu adres fiziki takibe alındı. Yapılan operasyon sonucunda masa üzerinde bulunan 700 TL para ve oyun kağıtları muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 4 şahsa toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulanırken, M.A. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Türkmen Mahallesi'nde başka bir adreste kumar oynandığı bilgileri üzerine vakit kaybetmeden çalışmalar başlatıldı ve bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Masa üzerinde bulunan 3 bin 300 TL para ve oyun kağıtları muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 5 şahsa toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, A.C. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Her iki operasyonda 9 şahsa toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, Kuşadası, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Kumar Operasyonu: 9 Şahsa Cezalar Kesildi - Son Dakika

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