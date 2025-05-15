Kuşadası\'nda Kurban Bayramı Denetimi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan hareketliliğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner ekipleri Yaylaköy Mahallesi'nde ortak denetim gerçekleştirdi.

Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve hayvan hırsızlıklarına karşı gerçekleştirilen denetimlerde, canlı hayvan taşıyan 10 araç durdurularak sorgulamaları yapıldı. Araçlardaki hayvanların kulak küpeleri ve taşıma evrakları titizlikle kontrol edildi. Jandarma ekipleri, yaklaşan bayram sürecinde vatandaşların sağlığını korumak ve hayvan refahını sağlamak adına denetim ve kontrol faaliyetlerinin süreceğini belirtti. - AYDIN