Kuşadası\'nda Linç Girişimi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Aydın Bulvarı üzerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup,bir şahsa saldırdı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Sebebinin küfür ve hakaret olduğu iddia edilen olayda yumruk ve sopalarla öldüresiye dövülen şahıs, bir motosikletin üzerine yığılarak hareketsiz kaldı. Şahıs, öfkeli grubun elinden vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılabildi.

O ANLAR KAMERADA

Feci olayın görüntüleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, adeta linç edilen şahsın sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.