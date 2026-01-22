Kuşadası'nda selin yaraları sarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
Kuşadası'nda selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

Kuşadası'nda selin yaraları sarılmaya çalışılıyor
22.01.2026 16:43  Güncelleme: 16:51
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası hasar büyük. Eylül'deki etkili yağışlar, özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde ciddi zarara yol açtı. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak ve sürekli araçları kurtarmak için çalışmalara hız verdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılıyor. Sel nedeniyle ev, iş yeri, otel, tarlalar ve araçlarda oluşan hasarın ciddi boyutta olduğu öğrenilirken, çevre sakinleri yakın bir zamanda böyle bir yağış görmediklerini belirttiler.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı etkili yağış uyarısının ardından bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın Batı kesimlerinde ciddi yağış oldu. Bir anda adeta bardaktan boşalırcasına başlayan yağış sonrası özellikle Kuşadası Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde her yeri su bastı. Güzelçamlı Mahallesi girişinde bulunan bir otelin yakınındaki istinat duvarının patlaması sonucu dereden akan yağmur suları oteli bastı. Bu sırada otel civarında park halinde bulunan pek çok araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Yağışın ardından Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler seferber olurken kapanan yolların açılması, sürüklenen araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerinin de çalışma yaptığı bölgede özel iş makinelerinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.

Bu arada Kuşadası ilçe merkezinin yanı sıra Söke-Ağaçlı yolunda da sel baskınları nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapandığı görüldü.

Yağışın 30 dakika gibi kısa bir sürede etkili olup sele dönüştüğünü belirten yöre sakinlerinden Alper Çakmak, "Ben 15 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Hiç böyle bir yağış görmedim. Bir anda yağış bastırdı ve her taraf sular altında kaldı" diye konuştu.

Yerleşim yerlerinin yanı sıra tarım arazilerinin de hasar gördüğü sel baskınında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

