Kuşadası\'nda Trafik Denetimi: 53 Bin TL Ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere 53 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca, Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kuşadası Sosyal Güvenlik Kurum Müdürlüğü ile müşterek olarak Yaylapınar Mahallesi'nde Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması ile umuma açık yerler ile belirlenen kontrol noktalarda şok "Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Bu kapsamda 198 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 6 araç yakalandı, 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca sürücülere 53 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 752 şahsın sorgusu yapıldı. Kuşadası Sosyal Güvenlik Kurum Müdürlüğü tarafından 2 işletmeye 260 bin 500 TL, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 işletmeye 19 bin 476 TL olmak üzere toplam 279 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN