Kuşadası'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kuşadası\'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası'nda otomobil ve motosiklet çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı.

07.02.2025 00:32
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kadıkalesi Mahallesi Davutlar-Kuşadası Yolu üzeri Nazilli Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25) idaresindeki 09 MG 215 plakalı otomobil ile M.E.I. (18) yönetimindeki 09 APB 693 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü M.E.I. ve Rukiye Naz Önal (17) ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen motosiklette yolcu konumundaki Önal hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü M.E.I.'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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