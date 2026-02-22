Kuşadası'nda Uçurumdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kuşadası'nda Uçurumdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda Uçurumdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
22.02.2026 21:49
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçurumdan düşen Mehmet Çiftçi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçurumdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Davutlar Mahallesi Nallıca mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manastır yolunda bir vatandaşın uçurumda hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın bulunduğu yere ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde isminin Mehmet Çiftçi olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan Çiftçi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Çiftçi'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
