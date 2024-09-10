Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
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Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmenler Yakalandı

Yüzerek Yunanistan\'a Geçmeye Çalışan Göçmenler Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

10.09.2024 09:51
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinden yasadışı olarak Yunanistan ülkesi Sisam adasına yüzerek geçmeye hazırlanan 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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