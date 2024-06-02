Kuşun Elektrik Tellere Çarpmasıyla Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kuşun Elektrik Tellere Çarpmasıyla Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kuşun Elektrik Tellere Çarpmasıyla Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kuşun elektrik tellerine çarptıktan sonra yanarak ekin tarlasına düşmesiyle yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

02.06.2024 12:25  Güncelleme: 12:30
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kuşun elektrik tellerine çarptıktan sonra yanarak ekin tarlasına düşmesiyle yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Osmaneli ilçesi Selimiye köyü Çörek Tepe mevkisinde elektrik tellerine çarparak yanan kuş, ekin tarlasında yangınına neden oldu. Osmaneli Orman İşletmesi Şefliği ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbar üzerine yangının çıktığı bölgeye giderek söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Osmaneli Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ve Orman İşletme Şefliğine ait 2 arazöz, ilk müdahale aracı ve 8 personelin müdahale ettiği yangında küçük bir ekili alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşun Elektrik Tellere Çarpmasıyla Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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