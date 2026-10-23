Kütahya Bahçelievler'de 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangında yaralanan kişi öldü - Son Dakika
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Kütahya Bahçelievler'de 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangında yaralanan kişi öldü

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Kütahya Bahçelievler\'de 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangında yaralanan kişi öldü
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Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede çıkan yangında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İtfaiyenin büyümeden söndürdüğü yangında daire hasar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kütahya'da 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Lodos Sokak'taki 3 katlı bir binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan Ramazan Öget, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi kaldırıldı. Öget, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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