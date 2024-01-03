 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde denetim yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde denetim yaptı

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket, kasa fiyatları ve son kullanım tarihlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla sürdürülmektedir. Ekipler, zincir marketler başta olmak üzere satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapmaktadır. Vatandaşlar, olumsuz durumlarla karşılaşmaları halinde ihbar yapmaları konusunda uyarılmıştır.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde denetim yaptı
03.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 10:59
Abone Ol

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket, kasa fiyatları ve son kullanım tarihlerine yönelik denetim yaptı.

Başta temel gıda ürünleri olmak üzere vatandaşların her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde etiket, kasa fiyatları ve son kullanım tarihlerini kontrol etti.

Zincir marketler başta olmak üzere satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekiplerimiz, yetkililere de gerekli konularda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların her alandaki menfaati için görevinin başında olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde gerekli ihbarların yapılması ricasında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde denetim yaptı - Son Dakika


11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42
Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39
Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu

Son Dakika
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
10:36 Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
10:34 Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor
10:26 Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:41:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde denetim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement