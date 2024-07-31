Kütahya'da 10 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonu 10 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 25 milyon TL civarında olduğu belirtildi

KÜTAHYA - Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu Çevre Yolu üzerinde durdurulan özel araçta, narkotik köpeği 'Thor' ile ile de yapılan aramalarda çuval içerisinde 10 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Ö.Ç. isimli şüpheli şahıs adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 25 milyon TL civarında olduğu belirtildi.