Kütahya'da 121 Adet Sahte 2 Euro İddiası - Son Dakika
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Kütahya'da 121 Adet Sahte 2 Euro İddiası

Kütahya\'da 121 Adet Sahte 2 Euro İddiası

Kütahya'da bir kişi, R.Ç. ve İ.M. isimli şahıslardan satın aldığı 121 adet 2 Euro'nun sahte olduğunu iddia ederek polise başvurdu. Polis ekipleri yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

27.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:53
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Kütahya'da bir kişi 2 kişiden satın aldığı 121 adet 2 Euro'nun sahte çıktığını iddia ederek polise başvurdu.

Kütahya'da F.A. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek R.Ç. ve İ.M. isimli şahıslardan toplamda 121 adet 2 Euro'luk madeni para aldığını, paraların sahte olduğunu öğrendiğini belirterek müracaatta bulundu.

Polis ekiplerinin R.Ç. ve İ.M. isimli şahısların Kütahya il merkezi ve Yoncalı Mahallesi'ndeki ikametlerinde eş zamanlı olarak yaptığı aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 121 Adet Sahte 2 Euro İddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 121 Adet Sahte 2 Euro İddiası - Son Dakika
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