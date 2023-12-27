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Kütahya'da 15 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 15 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Seyitömer beldesi girişinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya\'da 15 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
27.12.2023 - 08:14,
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyitömer beldesi girişinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 15 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçesi Seyitömer beldesi girişinde durdurulan şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 15 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.U., S.Ş. ve E.G. isimli şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Seyitömer, Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 15 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 15 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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