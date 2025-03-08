Kütahya\'da 34 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Kütahya'da bir şahsın adına gelen kargoda yapılan aramada 34 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yaptıkları analiz çalışmaları çerçevesinde, H.S isimli şahsın adına gelen kargoda yapılan aramada, 34 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Kaçak telefonlara el konulurken, şüpheli şahıs H.S hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA