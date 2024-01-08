Kütahya\'da 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da 4 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 0,58 gram metamfetamin, 3,00 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Hilal Kent Mahallesinde yapılan koordineli çalışmalarda, E.A. (26) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, A.A. (23), T.A. (20) ve H.A. (31) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 0,58 gram metamfetamin, 3,00 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için ilgili Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA