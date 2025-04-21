Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 1 hafta içinde yapılan çalışmalarda, yakalanarak adli makamlara sevk edilen aranan 41 şahıstan 33'ü tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Birimleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan toplamda 41 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 8 şahıs serbest kalırken, 33 şahıs tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da 41 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?