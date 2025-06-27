Kütahya\'da 6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kullandığı araçta 5 milyon 980 adet kaçak makaron ele geçirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Bu çerçevede, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile ilgili olarak Adana'dan Kütahya'ya gelen bir araç uygulama noktasında durduruldu. Y.A. (49) isimli şahsın kullandığı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada, 598 koli halinde toplam 5 milyon 980 bin adet boş makaron ele geçirildi. Şüpheli Y.A. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA