7 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Yakalandı

3.Sayfa

3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel\'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor

Sanki çocuk kandırıyorlar! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş

10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe

Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Kütahya'da 7 farklı suç kaydı bulunan firari hükümlü evinde yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Meydan Mahallesi Musalla Caddesindeki adreste yapılan çalışmalar sonucunda, Uşak İlamat Masası tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ayrıca nitelikli dolandırıcılık, basit yaralama, mala zarar verme suçundan hakkında toplamda 7 farklı suç kaydı bulunan İ.D isimli şahıs saklandığı ikametinde yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmek üzere gözaltına alındı.