Kütahya\'da 8 Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

KÜTAHYA - Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kütahya il genelinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Savcılık talimatıyla 14 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemleri yapıldı. Operasyonlarda 1,81 gram metamfetamin, 9,53 gram sentetik kannabinoid, (bonzai) 2,82 gram esrar ve 72 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ş., C.Ö., M.T., S.O., AC.E., H.E., İ.Y., ve S.Ö. tutuklanırken, E.B. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yılbaşından itibaren il genelinde uyuşturucu operasyonlarında tutuklananların sayısının 170'e yükseldiğini belirtti.