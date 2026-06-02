Kütahya'da 84 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
02.06.2026 12:31
JASAT ekipleri, mayıs ayında Kütahya'da aranan 84 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları kapsamında, mayıs ayında önemli sonuçlar elde edildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan toplam 84 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 44'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderilirken, 36 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Para cezası nedeniyle aranan 4 kişi ise cezalarını ödemelerinin ardından serbest kaldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

