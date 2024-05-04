Kütahya'da Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kütahya'da Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Kütahya\'da Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Gediz, Çavdarhisar, Aslanapa, Şaphane ve Dumlupınar ilçelerinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi verildi. İlçe Jandarma Komutanlıkları, 38 kahvehane ve kıraathaneye giderek toplam 522 kişiye 'Kadına El Kal-Ka-Maz' mottosuyla farkındalık eğitimi sundu.

04.05.2024 13:26
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Gediz, Çavdarhisar, Aslanapa, Şaphane ve Dumlupınar ilçelerinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi verildiği bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 38 kahvehane ve kıraathaneye gidilerek, toplam 522 kişiye " Kadına El Kal-Ka-Maz" mottosuyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika
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