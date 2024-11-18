Kütahya\'da Akraba Arasında Silahlı Çatışma

3.Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında tarla meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen amca ile yeğeni arasında silahlı çatışma çıktı. Ateş açılan yeğen hayatını kaybederken, amca ile diğer yeğeni ise yaralandı.

İddiaya göre, M.P. ve yeğeni U.P., Aksaklar Köyü'nden Gediz'e doğru aynı araçla yola çıkmışlardı. Köyün çıkışında, başka bir araçla önlerini kesen yeğen R.P., yanında bulunan silahla araca ateş açtı. Ateşe karşılık veren amca M.P., R.P.'i vurdu. Çatışmanın duyulmasının ardından köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.P., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.P. ve diğer yaralı yeğeni U.P.'nin hastanede tedavileri sürüyor. Olayın ardından Gediz Devlet Hastanesi önünde polis ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA