Kütahya\'da Atlarla Motosiklet Yolu Kesti

Kütahya'da iki atı motosikletine bağlayarak trafikte ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kütahya Sultanbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, iki atı motosikletine bağlayarak trafikte ilerledi. Diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde, atların motosikletle birlikte yol boyunca gittiği görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin önünde ilerleyen atların trafik akışı içerisinde bir süre yol aldığı görüldü. - KÜTAHYA