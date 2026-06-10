Tavşanlı\'da balkon yangını paniği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Tavşanlı ilçesi Çırçırçeşme Mahallesi Sefa Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. H.G.'ye ait dairenin balkonunda piknik tüpüyle yemek pişirildiği sırada, tenceredeki salçanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler kısa sürede balkonun büyük bölümünü sardı.

Balkondan yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevlerin dairenin iç kısmına ve diğer bölümlere sıçraması önlenirken, yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle balkon bölümünde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında balkonlarda kullanılan piknik tüpleri ve açık ateş kaynaklarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. - KÜTAHYA